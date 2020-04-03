Рейтинг лучших слотов онлайн

№1 Dragon Money

В Dragon Money (Драгон Мани) представлены лучшие игровые автоматы, которые за все время привлекли почти 40 млн пользователей. Их выигрыш, выведенный с площадки, уже превысил 42 млрд рублей.

Одними из самых популярных игровых автоматов с выводом здесь являются Crazy Monkey, Dragon Dingeon и Age of Asgard.

Это абсолютно легальное казино, местом официальной регистрации которого является Коста-Рика. Кроме того, у этой площадки есть лицензия. Так что играть на ней можно абсолютно легально. В DragonMoney действует специальная бонусная программа для пользователей – каждые 5 минут можно получать по одной монете и потом выводить монеты на реальный счет.

Кроме того, в драгон мани есть с специальный бонус для тех, кто приведет в казино новых пользователей. Если у клиентов возникают какие-то вопросы, они всегда могут задать их в службе поддержки. Еще одним преимуществом является специальный чат для игроков.

№2 Joycasino

Здесь есть лицензионные слоты онлайн, карточные столы, рулетки и многое другое. Казино дает гарантию качественного времяпрепровождения, так как работает на рынке онлайн-гэмблинга уже несколько десятков лет.

Пользователей привлекает простая процедура регистрации и обширная бонусная программа. Кроме того, на этой площадке есть возможность поиграть бесплатно, для этого нужно просто выбрать демо-версию.

Несмотря на то, что площадка обещает простую процедуру вывода выигранных средств, некоторые пользователи в своих отзывах жалуются на то, что сделать это на практике порой оказывается не так-то уж и просто.

№3 Селектор

На этой площадке казино и игровых автоматов, которое также попало в рейтинг лучших слотов онлайн, пользователям доступно более 6 тысяч разных слотов и Live игр.