ТОП-3 лучших слотов онлайн с выводом денег
Сегодня можно поиграть в лучшие игровые автоматы онлайн с возможностью гарантированно вывести заработанные деньги. Но делать это стоит только в надежных интернет-казино. Вот рейтинг из 3 самых лучших таких площадок.
Как выбрать лучшие слоты онлайн?
Для того чтобы не ошибиться с выбором и найти действительно в самые лучшие игровые автоматы, нужно обращать внимание на несколько моментов.
Процент выигрыша
Такой показатель как RTP– это тот процент денег, которые в среднем выиграют пользователи в онлайн слотах и потом выводят их. Чем выше этот процент, тем, конечно, лучше. Тем не менее, не стоит обольщаться. Этот показатель вовсе не гарантирует, что конкретному игроку достанется столько же денег – все зависит только от удачи.
Тем не менее, стоит ориентироваться на RTP в размере хотя бы 95-97%. Если он ниже, то надежды на то, что удастся выиграть, значительно уменьшаются.
Официальная регистрация
Очень важно, чтобы площадка, на которой можно поиграть в онлайн игровые автоматы, была полностью легальной, имела лицензию и официальную регистрацию.
Важна страна, в которой компания имеет юридический адрес. Одной из лучших локаций для игровых автоматов, казино и слотов является, к примеру, Коста-Рика.
Стратегия управления деньгами
Каждому игроку стоит разработать свою стратегию «денежного менеджмента» - понять, какие ставки вас привлекают и сколько вы готовы будете ждать выигрыша. Не всегда минимальные ставки являются самыми привлекательными, но все зависит от конкретной ситуации и целей игрока.
Ниже представлены самые лучшие сайты игровых автоматов и лучшие слоты онлайн с выводом – здесь можно заходить по минимуму, а RTP одни из самых высоких.
Рейтинг лучших слотов онлайн
№1 Dragon Money
В Dragon Money (Драгон Мани) представлены лучшие игровые автоматы, которые за все время привлекли почти 40 млн пользователей. Их выигрыш, выведенный с площадки, уже превысил 42 млрд рублей.
Одними из самых популярных игровых автоматов с выводом здесь являются Crazy Monkey, Dragon Dingeon и Age of Asgard.
Это абсолютно легальное казино, местом официальной регистрации которого является Коста-Рика. Кроме того, у этой площадки есть лицензия. Так что играть на ней можно абсолютно легально. В DragonMoney действует специальная бонусная программа для пользователей – каждые 5 минут можно получать по одной монете и потом выводить монеты на реальный счет.
Кроме того, в драгон мани есть с специальный бонус для тех, кто приведет в казино новых пользователей. Если у клиентов возникают какие-то вопросы, они всегда могут задать их в службе поддержки. Еще одним преимуществом является специальный чат для игроков.
№2 Joycasino
Здесь есть лицензионные слоты онлайн, карточные столы, рулетки и многое другое. Казино дает гарантию качественного времяпрепровождения, так как работает на рынке онлайн-гэмблинга уже несколько десятков лет.
Пользователей привлекает простая процедура регистрации и обширная бонусная программа. Кроме того, на этой площадке есть возможность поиграть бесплатно, для этого нужно просто выбрать демо-версию.
Несмотря на то, что площадка обещает простую процедуру вывода выигранных средств, некоторые пользователи в своих отзывах жалуются на то, что сделать это на практике порой оказывается не так-то уж и просто.
№3 Селектор
На этой площадке казино и игровых автоматов, которое также попало в рейтинг лучших слотов онлайн, пользователям доступно более 6 тысяч разных слотов и Live игр.
Здесь также действуют различные акции и бонусные программы, которые обновляются каждый сезон. Тем не менее, игроки жалуются на то, что казино время от времени меняет свой домен, а также порой вывод выигранных денег с площадки оказывается не так просто, как это обещано на сайте.
Игры
Бонусы
Игровые автоматы, Краш, рулетка, дабл, монополия
15 монет ежедневно, 1 монету можно получать каждые 5 минут с 10.00 до 0.00 по МСК,
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